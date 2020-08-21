В Тюмени маршрут № 36 получил новую схему движения

В Тюмени маршрут №36 получил новою схему движения. Фото - МКУ «Тюменьгортранс».

В Тюмени поменяется схема движения маршрута № 36, который курсирует от Центрального рынка до садового общества «Лаванда». Нововведение вступит в силу с 1 сентября.

Теперь автобусы будут следовать до конечной остановки и обратно через садовое общество «Березняки» по улице Ярковской. Из схемы движения в прямом и обратном направлениях исключаются остановки Уул. Богандинская», «Ул. Нефтеюганская» и «С/о «Луч» (в направлении города).

Появятся новые остановочные пункты «Ул. Ярковская», «Ул. Ноябрьская» в двух направлениях и промежуточные остановочные пункты «С/о «Березняки», «ДК «Орфей» (в прямом и обратном направлении), «Ул. Семена Шахлина» (из города).

Расписание в ближайшие дни появится на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт» и на остановках по маршруту следования. Узнать расписание пассажиры общественного транспорта также могут по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.