В Тюмени разроют участок улицы Широтной, чтобы отремонтировать коллектор. Фото - «Росводоканал Тюмень».

В Тюмени отремонтируют канализационный коллектор, проходящий под улицей Широтной. После планового осмотра стало ясно, что ремонт необходим: специалисты выявили серьезные разрушения камеры.

– Ремонт нужен с целью предупреждения провала дорожного полотна, а также обеспечения безопасности горожан и надежности системы водоотведения. Коллектор пролегает на глубине пяти-шести метров. Чтобы демонтировать разрушенную камеру и установить новую, потребуется вскрыть дорожное полотно, – объяснил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

В компании отметили, что с 22 по 31 августа движение по улице Широтной на участке пересечения с проездом 9 Мая в сторону Мельникайте будет ограничено.