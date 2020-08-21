Тюменцы помогают многодетной семье, у которой от удара молнии сгорел дом, взятый в ипотеку. Фото - ОНФ.

Тюменские общественники навестили семью, у которой от удара молнии сгорел дом в СНТ «Юбилейный». Инцидент случился 10 августа.

В момент происшествия глава семьи Назыровых Ильдар находился в бане. Услышав крики соседей «Горим!», он выбежал во двор. Пожарные не сразу начали тушить бушевавший огонь, так как оказался неисправным один из рукавов, а в машине не было достаточного количества воды. К счастью, никто не пострадал.

– Никто из нас не застрахован от такого горя. Семья потеряла всё, что у них было, и еще осталась должна банку больше одного миллиона рублей по ипотечному договору на сгоревший дом, – отметил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Тюменской области Роман Чуйко.

Активисты привезли погорельцам крупы, консервы, макароны и масло, а одному из детей, который учится в школе, передали наборы канцелярских принадлежностей и рюкзак.