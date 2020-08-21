Советы тюменцам: как правильно выбирать и готовить грибы. Фото - pixabay.com.

В России каждый год около 30 человек умирают после отравления грибами. Тюменцам разъясняют, как правильно выбирать грибы и как их готовить, чтобы не произошло трагедии.

Чтобы предупредить отравление грибами, важно соблюдать некоторые правила. Так, следует собирать только хорошо знакомые виды грибов, делать это надо вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, желательно в экологически чистых районах. Собирайте грибы в плетёные корзины – так они дольше будут свежими, срезайте каждый гриб с целой ножкой.

– Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали, – подсказали в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Фото - управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Покупателям напоминают, что нельзя приобретать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц. Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными.

В процессе заготовки грибов необходимо помнить, что существует перечень съедобных грибов. Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания.