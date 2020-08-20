В Тюмени стажерка обворовала магазин. Фото - pixabay.com.

На пульт дежурной части тюменской полиции поступило заявление от бизнесмена о краже в продовольственном магазине. Оказалось, что продавец, находившаяся на испытательном сроке, решила, что ей можно безвозмездно брать продукты.

Выяснилось, что злоумышленница в конце смены взяла из кассы деньги, а с полок – продукты питания и бытовую химию. Пакеты она передала ничего не подозревающему сожителю. На следующий день старший продавец заинтересовался пропажей продуктов, однако стажерка не смогла ответить на вопросы.

– Она забыла, что в помещении расположены камеры, которые запечатлели ее преступление. Гражданка убежала и скрылась в неизвестном направлении. Сумма причиненного ущерба составила свыше 20 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Вскоре полицейским удалось задержать 40-летнюю ранее судимую за аналогичное преступление местную жительницу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде.