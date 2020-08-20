В Тобольске при ремонте двухэтажки обнаружили трещины. Жильцов могут расселить

В Тобольске при ремонте двухэтажки обнаружили трещины. Фото - pixabay.com.

Тобольские чиновники встретились с жителями дома №4 по улице Заводской, чтобы решить дальнейшую судьбу здания. Дело в том, что здесь при ремонте рабочие обнаружили трещины на стенах. Работы сразу же приостановили, а в одной из квартир установили гипсовые маяки.

– На встрече было предложено провести инструментальное обследование здания, чтобы определить техническое состояние несущих конструкций. Через несколько дней на объект выедут специалисты, сделают несколько шурфов, чтобы взять пробы для лабораторных исследований. После заключения экспертизы можно сделать вывод, относится ли дом к аварийным, – сообщили в пресс-службе администрации города Тобольска.

На сегодняшний день работы по фасаду восстановлены, скоро здесь проведут новые инженерные сети. Если дом и признают аварийным, быстро жильцов не расселят. Эта процедура может продлиться два-три года.