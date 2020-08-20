В Уватском районе частично размыло дамбу. Фото - администрация Уватского района.

На береговой дамбе в Увате частично размыло четыре ряда плит. Это произошло в течение нескольких дней.

По словам пресс-секретаря главы администрации Уватского муниципального района Виктории Малыгиной, разрушения произошли у основания дамбы в самой широкой ее части. Предварительный осмотр показал, что повреждено около 25 – 30% откоса.

– Всего для укрепления дамбы проложено 12 рядов плит. На данный момент угрозы подтопления населенному пункту нет. Вчера дамбу осмотрел первый замглавы района Дмитрий Колунин. В оперативном порядке определяется техническое решение и рассчитывается стоимость ремонта гидротехнического сооружения, – отметила Малыгина.

В ближайшем будущем специалисты проведут корректировку проекта и направят заявку на финансирование капитальных работ.