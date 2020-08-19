На тюменских дорогах с начала года погибли 22 пешехода. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность пешеходов в местах, где зафиксированы дорожные аварии с их участием. С начала года на дорогах региона погибли 22 человека из этой категории участников движения, еще 284 были ранены. Если сравнивать с минувшим годом, то тогда погибших было гораздо меньше – 12 человек.

– В 150 ДТП с участием пешеходов виноваты водители, при этом 70 аварий случились из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов. Пешеходы чаще всего нарушают ПДД, переходя проезжую часть вне зебр, но в зоне их видимости. Таких инцидентов зарегистрировано 51, в них три человека погибли, 52 ранены, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в этом году были оштрафованы более 17 тысяч пешеходов. 7 700 водителей привлечены к ответственности за непредоставление пешеходам преимущества на зебрах.