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Тюменка хотела устроиться в гипермаркет с липовой санитарной книжкой

Однако работодатель заметил, что документ подделан
Вадим БегунВадимБегун
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Тюменка хотела устроиться в гипермаркет с липовой санитарной книжкой.

Тюменка хотела устроиться в гипермаркет с липовой санитарной книжкой.

Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступило сообщение о необходимости провести проверку на подлинность документа. Женщина, придя устраиваться на работу, принесли документ, вызвавший подозрение у потенциального работодателя. На место вызвали стража порядка.

– Участковый уполномоченный полиции изъял у 30-летней безработной жительницы областного центра медицинскую книжку с признаками подделки, что позже подтвердила проведенная экспертиза. Полицейские установили, что женщина пришла трудоустраиваться в торговый гипермаркет и предъявила поддельный документ, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

В ведомстве также уточнили, что в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде.

Криминал