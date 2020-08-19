Тюменка хотела устроиться в гипермаркет с липовой санитарной книжкой. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступило сообщение о необходимости провести проверку на подлинность документа. Женщина, придя устраиваться на работу, принесли документ, вызвавший подозрение у потенциального работодателя. На место вызвали стража порядка.

– Участковый уполномоченный полиции изъял у 30-летней безработной жительницы областного центра медицинскую книжку с признаками подделки, что позже подтвердила проведенная экспертиза. Полицейские установили, что женщина пришла трудоустраиваться в торговый гипермаркет и предъявила поддельный документ, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

В ведомстве также уточнили, что в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде.