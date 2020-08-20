Мужчина похитил из тюменского отеля молотки

Тюменец похитил из отеля молотки. Фото - pixabay.com.

В тюменскую полицию поступила информация от представителя отеля. Мужчина сообщил, что кто-то похитил имущество. Стражи порядка выехали на место преступления и первым делом просмотрели записи камер видеонаблюдения. В итоге им удалось установить личность и задержать ранее судимого 44-летнего местного жителя.

В день происшествия горожанин находился на территории объекта. Воспользовавшись непродолжительным отсутствием охраны, злоумышленник проник через незапертую дверь служебного помещения, похитил два отбойных молотка и скрылся с места.

– Руководители отеля не сразу обнаружили пропажу имущества. Подозреваемый успел продать инструменты, а деньги потратить на личные нужды. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.