На тюменской трассе задержали пьяного водителя без прав. Фото - pixabay.com.

На 15-м километре автодороги Тюмень – Богандинский вблизи поселка Боровский сотрудники ГИБДД остановили иномарку, за рулем которой находился житель города Нижневартовска. От него исходил резкий запах алкоголя.

Мужчина не смог предоставить водительские права, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Позже выяснилось, что в мае этого года его уже привлекали к административной ответственности за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

– Сотрудники задержали водителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Правонарушитель признал вину и сказал, что раскаивается в содеянном. В настоящий момент мужчина отпущен под подписку о невыезде, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По указанному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.