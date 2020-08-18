На центральных улицах Тюмени появились необычные люки. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

В Тюмени на отремонтированных дорогах установили украшенные узорами крышки колодцев. На них красуется надпись «Улицы городов».

– Такие крышки устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения на городских дорогах с интенсивным трафиком движения. Они практичны благодаря усовершенствованным запирающим устройствам, прочно крепятся и не создают шум от проезжающего по ним транспорта, – отметил директор Дирекции автомобильных дорог и мостов города Тюмени Александр Иваницкий.

По его словам, подобные люки установят на улицах Советской и Челюскинцев. Стоит отметить, что во многих городах из люков делают целые произведения искусства, изображая на них гербы, исторические справки или раскрашивая в разные цвета.