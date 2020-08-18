В Тобольске осудили рецидивиста, насмерть забившего инвалида. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске осудили 32-летнего местного жителя, который ранее был неоднократно судим. Мужчина до смерти забил своего друга – инвалида с детства.

Трагический инцидент произошел 21 января 2020 года. В этот день подсудимый пошел к своему знакомому настраивать телевизор. С собой он прихватил бутылку спиртного, которое они и употребляли во время настройки. В какой-то момент хозяин квартиры разозлил помощника своими действиями, и тогда тот избил его. Пострадавший получил черепно-мозговую травму с кровоизлиянием в мозг и умер.

Как сообщили в пресс-службе Тобольского городского суда, подсудимый был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчину приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. А с учетом неотбытого условного срока по предыдущему приговору суд отправил его в колонию строгого режима на 8 лет и 3 месяца.

Кроме того, осужденный обязан выплатить двоюродному брату погибшего 400 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.