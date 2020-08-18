Тюменец похитил с чужой дачи сто килограммов винограда. Фото - pixabay.com.

В заводоуковскую полицию с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что, приехав утром на дачный участок, обнаружила пропажу плодов винограда. Ущерб составил около 12 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали злоумышленника – ранее трижды судимого 33-летнего местного жителя. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что на участок потерпевшей приехал целенаправленно. Ранее, проходя мимо, он увидел растущий виноград и решил его украсть.

– Для этого подозреваемый ночью приехал на территорию садового товарищества, убедился, что на участке никого нет, и начал собирать виноград, который потом загрузил в салон и багажник автомобиля. Похищенное планировал продать. В общей сложности стражи правопорядка изъяли у фигуранта около 100 килограммов винограда, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.