Какие фильмы ждут на открытии? «Киномакс» показал афишу тюменцам

Киномакс показал афишу тюменцам . Фото - "Киномакс Тюмень | ТРЦ Кристалл".

В Тюмени сегодня, 17 августа, «Киномакс» открывает свои двери. Кинотеатры долгое время были закрыты по всей страны из-за пандемии коронавируса.

По информации представителей «Киномакса», тюменцам предлагают посмотреть следующие фильмы: «Красотка в ударе», «Мой шпион», «Киллер по вызову», «Мой создатель», «Побег из Претории» и многие другие.

Отметим, что кинотеатр «Киномакс» в Тюмени – это мультиплекс нового поколения, находится на втором этаже ТРЦ «Кристалл». В кинотеатре 8 кинозалов с общей вместимостью 1703 зрителя; имеется эксклюзивный зал повышенной комфортности – «Комфорт-зал», где всю еду и напитки можно заказать, сидя в кожаных итальянских креслах, прямо из зала.