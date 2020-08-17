В Тюмени появился велошеринг. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени появился велошеринг. Теперь горожане могут взять напрокат велосипед в одной части города и оставить в другой.

Чтобы воспользоваться велошерингом, для начала нужно установить на свой телефон приложение Lucky Bike. Регистрация в программе займет не больше минуты. Вас не станут просить заполнить анкету или оставить залог: только номер телефона и код из СМС. Далее следует выбрать способ оплаты. Так, можно привязать банковскую карту или оплачивать через Apple Pay/Google Pay.

– На старте доступен тариф 2 рубля за минуту поездки: за 15 минут заплатил 30 рублей, за 2 часа – 240. Примечательно, что завершить поездку можно на любой точке парковки Lucky Bike, они отмечены синим цветом на карте в приложении, – рассказывают организаторы.

Чтобы завершить поездку, нужно опустить рычажок на замке, расположенном на заднем крыле велосипеда. Если всё сделано правильно, то прозвучит двойной звуковой сигнал.