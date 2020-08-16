Тюменский диетолог опровергла пользу малинового варенья

Сегодня, 16 августа, в России празднуют День малинового варенья. Фото: pixabay.com

Сегодня, 16 августа, в России празднуют День малинового варенья. Этот народный продукт используется для лечения простудных заболеваний, чай с малиновым вареньем повышает потоотделение и снижает высокую температуру.

Однако, по словам диетолога Вероники Гуляевой, при термообработке большинство содержащихся в малин витаминов разрушаются, а аскорбиновая кислота и вовсе полностью испаряется. Так и выходит, что малиновое варенье для иммунитета бесполезно. Диетолог рекомендует не варить ягоды, а перетереть их с сахаром – так в них сохранится вся польза.

В день можно съедать не больше трех ложек варенья, иначе могут появиться диабет и лишний вес. Польза десерта в том, что он обеспечивает больной организм дополнительной энергией и углеводами, улучшает эмоциональное состояние.

Тюменский кондитер Виктор Широков поделился рецептами десертов из малины, пишет Мегатюмень. Для обычного варенья берут ягоды и сахар в пропорции один к одному. Варят не дольше 15-20 минут и убирают по банкам. Тем, кому хочется необычного вкуса, рекомендует добавить к рецепту пару лимонов (на 5 кг малины и 7,5 кг сахара), которые нужно порезать тонкими кольцами, очистить от косточек, коечки разрезать напополам, а перед отправкой на огонь дать смеси ингредиентов отстояться 6-8 часов.

Также малину для варенья можно смешивать с вишней (1:1) или мякотью дыни и лимоном (300 г малины, 1 кг дыни, один лимон, 800 г сахара). Тем же, кто следит за фигурой, подойдет другой вариант блюда – малина в натуральном соке красной смородины (на кг ягод 0,5 л сока). Смородину бланшируем минуту, далее выжимаем сок через сито или марлю, заливаем им малину. Сахар не добавляем. Малину в соке после закипания варим пять минут, а после убираем по банкам.