В Тюменском районе строят новые детские и спортивные площадки. Фото: Вадим Бегун

Муниципалитетам Тюменского района предоставляют субсидии по двум госпрограммам «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013-2025 годы» и «Комплексное развитие сельских территорий». В этом году деньги получили на реализацию девяти общественно значимых проектов в восьми населенных пунктах.

По информации пресс-службы главы района, в ряде муниципалитетов создаются и обустраиваются зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки для занятия адаптивной физической культурой и спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в деревне Паренкина Мальковского МО подготовлена детская площадка с футбольными воротами и волейбольной сеткой, а на следующей неделе здесь еще появятся малые архитектурные формы.

Подготовлено место и для детской площадки в деревне Зубарева, работы на которой завершатся в начале октября. Игровые площадки обрадуют ребят в деревне Посохова и селе Успенка. По госпрограмме модернизировано уличное освещение улицы Юбилейный квартал в селе Червишево. Осветить планируется также все улицы села Онохино.

К 1 октября будет благоустроена площадь Памяти в центре села Горьковка. Ее размер немного увеличат, проведут работы по установке освещения, скамеек для отдыха. Сейчас ведется отбор проектов на получение государственной поддержки в 2021 году.