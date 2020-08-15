Житель Сургута устроил смертельную аварию на тюменской объездной дороге. Фото - ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени сегодня, 15 августа, около часа ночи произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. «КамАЗ» въехал в автомобиль «Лада» 14-й модели на 11-м километре окружной дороги, в районе пересечения с улицей Барнаульской.

– Предварительно, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию. В результате сильного удара 25-летний водитель «Лады», житель станции Подъем Тюменского района, скончался на месте ДТП. Медикам, несмотря на все усилия, не удалось его спасти, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что 25-летняя пассажирку отечественного авто доставили в больницу с тяжелыми травмами. Также стало известно, что водителя «КамАЗА» из Сургута только в этом году восемь раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.