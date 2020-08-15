В Тюмени на глазах у мужа и ребенка под колесами авто погибла женщина. Фото - ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени сегодня, 15 августа, около трех часов ночи на улице Широтной 156, корпус 1, произошла трагедия. Здесь автомобиль «Фольксваген Поло» промчался на красный на регулируемом перекрестке и насмерть сбил 36-летнюю женщину.

Горожанка шла по пешеходному переходу на зеленый сигнал, вместе с ней был муж и 12-летний ребенок: они возвращались от родственников домой. К счастью, отец успел оттолкнуть ребенка от машины, а маму сбил автомобиль на глазах у родных. Женщина скончалась на месте ДТП, мужчина и ребенок не пострадали.

– Иномаркой управляла 30-летняя тюменка, стаж за рулем которой составляет всего пять месяцев. Автомобиль две недели назад ей подарил брат. Женщина была сильно пьяна, показания алкотестера составили 1,05 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что в страховой полис ОСАГО водитель не вписана. Ее уже два раза привлекали к ответственности за нарушения ПДД. В настоящее время обстоятельства дорожного инцидента выясняются.