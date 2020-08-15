Тюменцы сыграют в спектакле о жизни солиста «Сектор газа». Фото - "Википедия".

В областной столице пройдет кастинг на новый спектакль театрального центра «Космос» о жизни солиста группы «Сектор газа» Юрия Клинских, сообщает интернет-портал «Мегатюмень». Сейчас творческая команда ищет актеров, пройти кастинг может любой желающий.

Материалом для спектакля «Ой Хой» стала одноименная пьеса тюменского драматурга Валерия Шергина. По словам режиссера, это своего рода музыкальный манифест поколения 90-х.

Организаторы ждут как опытных актеров, так и непрофессиональных любителей театрального искусства. Кастинг будет проходить в режиме онлайн. Автором постановки станет Оксана Погребняк, режиссер центра «Космос». Напомним, что Оксана Погребняк в этом году стала победителем конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей «ЦЕХ» и получила 150 000 рублей на создание спектакля «Ой Хой». Премьера запланирована на осень.