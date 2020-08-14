В Тюмени анонсировали охоту на пьяных водителей. Фото: Вадим Бегун

В предстоящие выходные тюменские автоинспекторы проведут мероприятия по предупреждению нетрезвого вождения. Особое внимание уделят населенным пунктам и участкам дорог, где этим летом уже происходили ДТП с участием нетрезвых водителей.

– Главная цель мероприятий – предотвратить «пьяные» аварии и сохранить жизни людей. С начала года в регионе произошло 130 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения. В них погибли 16 человек, 197 ранены, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

ГИБДД призывает население региона не оставаться равнодушным к фактам неадекватного и нетрезвого вождения. О таких случаях надо сообщать в полицию.