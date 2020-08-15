Тюменцам предлагают забрать из приюта отловленных животных. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 15 августа, отмечается Всемирный День бездомных животных. Отловленных в Тюмени кошек и собак свозят в Пункт временного содержания, который находится на улице Кедровой, 133. Оттуда каждый желающий может забрать себе питомца.

Здесь животных вакцинируют, стерилизуют и чипируют, после чего их можно забрать домой, причем, абсолютно бесплатно. Всего лишь нужно приехать по указанному адресу с паспортом, поводком, ошейником и намордником.

Тех зверей, кто так и не приобрел хозяина, не проявляет признаки агрессии и не превышает 70 сантиметров в холке, выпускают обратно. Сообщить о необходимости отлова безнадзорных домашних животных можно по телефону диспетчерской службы: 44-54-02 (с 08:00 до 17:00 по будням), по телефону Центра информирования населения – 45-15-20 (в будни с 17:00 до 08:00, в выходные и праздничные дни); на адрес электронной почты 479292@mail.ru, передает «АиФ - Западная Сибирь».