На улице Мельникайте в Тюмени авто с пассажирами влетело в ограждение.

Накануне, 13 августа, на улице Мельникайте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали три человека.

Как стало известно, автомобиль Toyota влетел в ограждение около 21.00. За рулем иномарки находился водитель 1990 года рождения.

– Мужчина был пьян. Показания алкотестера составили 0,24 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобилист не смог выбрать безопасную скорость. Его стаж за рулем – около двух лет, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в результате дорожного инцидента пострадали шестнадцатилетний подросток и две 18-летние девушки.