В Тюмени в середине сентября появится новый зеленый уголок. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

В Тюмени на территории рядом с домом № 72 на улице Инженерной появится новый зеленый уголок. Плавные очертания четырех зон, которые, по задумке, будут символизировать времена года, уже отчетливо видны.

– В настоящее время здесь построены асфальтовые тротуары и пешеходные дорожки из брусчатки. Чтобы сделать плавные округлые формы тротуаров, использовали шарнирный бордюр. Благодаря этому на дорожках нет острых углов и перепадов. По всей территории смонтировано 14 опор торшерных парковых светильников. Самая высокая пятнадцатая опора освещения расположена в центре территории, – сообщил заместитель директора по строительству «Тюменьтрасстрой» Евгений Старовойтов.

По его словам, специалистам останется установить малые архитектурные формы, распланировать газон, высадить кустарники и цветники. Кстати, кустарники для зеленого уголка выберут в местных питомниках, с территорией поработают ландшафтные дизайнеры.

Кроме того, здесь установят скамейки и урны, а также четыре перголы – декоративные арки разных цветов. Подрядчики планируют завершить работу к середине сентября.