Под Тюменью задержали водителя с наркотиками в сумке. Фото - УМВД по Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД на посту полиции «Богандинский» на 40-м километре автодороги Тюмень – Омск остановили автомобиль «Ниссан». За рулем находился житель Новосибирской области. Как позже выяснилось, он подрабатывал наркокурьером.

– Водитель заметно нервничал, поэтому инспектор решил осмотреть машину. В салоне автомобиля сотрудники полиции обнаружили сумку, в которой находились свертки с неизвестным веществом. По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что мужчина перевозил более 100 граммов амфетамина и более 200 граммов мефедрона. Более 300 граммов синтетического наркотика мужчина должен был доставить в Новосибирск для дальнейшего распространения, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что по факту покушения на сбыт запрещенных веществ в крупном размере следователи возбудили уголовное дело. Таким образом, наркокурьеру грозит до двадцати лет тюремного заключения. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.