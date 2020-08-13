У тюменки заберут элитную квартиру из-за затопления соседей. Фото - УФССП по Тюменской области.

Жительница Тюмени ради увеличения своего земельного участка самовольно перекрыла сточную канаву и возвела на нем свои постройки. Дожди стали топить соседний дом, где вскоре разрушился фундамент. Суд обязал женщину выплатить двухмиллионный материальный ущерб соседям, однако та не желала исполнять решение.

Узнав, что дело дошло до судебных приставов, горожанка решила быстро избавиться от имущества, чтобы оно не попало под арест в счет погашения долга. Две элитные квартиры в историческом центре Тюмени она срочно переоформила на дочь.

– Был вынесен запрет на регистрационные действия недвижимого имущества, а в соответствующие органы запрошены документы о дарении. В итоге состоялся суд, где эти сделки признали мнимыми, их аннулировали, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В настоящее время одна из квартир должницы арестована в счет погашения долга за причиненный материальный ущерб. Готовится пакет документов на реализацию.