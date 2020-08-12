В Тюмени обсудят перспективы развития сельского туризма

Форум по сельскому туризму пройдет ы областной столице 21 августа Фото: pixabay.com

В Тюмени 21 августа в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства пройдет online-форум по сельскому туризму «И селу, и городу». Мероприятие проводится в рамках Года сельского предпринимательства.

В форуме примут участие представители отрасли из России, Белоруссии, Сербии, Грузии и других территорий, успешно развивающих сельский туризм, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

– Мы живём в сердце Сибири. Тюменская область обладает уникальными возможностями: отличная логистика, прекрасная природа и разнообразие народных культур. Главная задача форума — показать лучшие российские и мировые практики деревенского туризма. У нас есть к чему стремиться в этом направлении. Нужно вывести сельский туризм на качественно новый уровень. Это даст толчок к комплексному развитию муниципалитетов региона, – отметила советник Губернатора Тюменской области Ольга Езикеева.

Участники форума познакомятся с успешными российскими и европейскими кейсами и обсудят стратегии развития сельского туризма, характерных только для нашего региона.