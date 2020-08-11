«Удивительный человек»: Александр Моор прокомментировал смерть самого старого тюменца

Александр Моор прокомментировал смерть самого старого тюменца. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".

Накануне, 10 августа, на 107-м году жизни скончался старейший житель Тюменской области, участник Великой Отечественной войны Андрей Кошкаров. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Это был удивительный человек, которого любили близкие, уважали ученики и коллеги. Светлая память о нем будет всегда жить в наших сердцах. Он прожил сложную, но интересную жизнь», – сообщили глава области на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

Еще до войны окончил физмат Московского пединститута, получил звание младшего лейтенанта с присвоением специальности «лётчик-наблюдатель». А в августе 1941 года отправился на фронт. Андрей Васильевич – кавалер орденов Отечественной войны II степени и Красной Звезды.

После войны жил в работал в Бурятской АССР и Узбекской ССР. В 1956 году переехал в Тюмень, которая стала для него вторым домом. Здесь он 18 лет преподавал математику в Лесотехническом техникуме и до 1969 года выполнял обязанности заведующего заочного отделения, а затем и заместителя директора техникума по учебно-воспитательной работе.