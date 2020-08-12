Молодому тюменцу грозит пять лет тюрьмы за изготовление патронов для отстрела скота. Фото - pixabay.com.

Сотрудниками голышмановского отдела полиции в одном из домов поселка задержали 23-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в незаконном изготовлении боеприпасов.

В квартире задержанного стражи правопорядка обнаружили и изъяли 12 самодельных патронов. Оказалось, что подозреваемый незаконно при помощи специальных приспособлений изготовил патроны 16-го калибра к охотничьему гладкоствольному ружью. Кроме того, мужчина хранил боеприпасы без специального разрешения.

– В настоящее время самодельные патроны изъяты сотрудниками полиции. Парень признался в содеянном, пояснив, что планировал использовать их для отстрела домашнего скота, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.