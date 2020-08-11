В Тюмени велосипедист надругался над ребенком

В Тюмени мужчина надругался над мальчиком в подъезде. Фото - СК по Тюменской области.

Тюменские следователи расследуют уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности ребенка.

Ровно неделю назад, 4 августа, вечером, горожанин надругался над мальчиком в подъезде многоэтажки. Ему удалось заманить ребенка под предлогом снятия порчи.

– Преступник попал в объектив камеры видеорегистратора на припаркованной у подъезда автомашине. В кратчайшие сроки его личность установили и задержали. По ходатайству следователя судом он заключен под стражу, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Фото - СК по Тюменской области.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельств совершенного преступления. Предполагается, что злоумышленник вечерами ездил по городу на велосипеде и входил в доверие к детям ради своих корыстных целей.

Следователи обращаются с просьбой к пострадавшим от противоправных действий обвиняемого обратиться в следственный отдел по Центральному округу города Тюмень по адресу: улица Северная, дом 2/2, или по телефонам (3452) 45-11-36, 794-014.