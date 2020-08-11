Тюменцев предупредили о завтрашней непогоде. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области продолжает властвовать непогода. Завтра местным жителям придется прятаться от сильного ветра.

По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», 12 августа 2020 года на территории региона будет стоять облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах ожидаются грозы. В этот день будет дуть северный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду, местами его порывы достигнут 18 метров в секунду.

– Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Не прячьтесь за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями, – посоветовали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Спасатели также не рекомендуют парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Автовладельцам в этот период следует воздержаться от поездок на личном транспорте.