Работодатели вернули тюменцам более 182 миллионов рублей долгов по зарплате. Фото: Вадим Бегун

Тюменские работодатели с начала года погасили долги по заработной плате в общей сумме более 182 миллионов рублей. Это произошло не без помощи прокуратуры, правительства области, Госинспекции труда, следователей, судебных приставов и налоговиков.

Так, за 7 месяцев было выявлено почти две тысячи нарушений в сфере оплаты труда. Для их устранения внесены 71 протест, 219 представлений, в суды направлено 1 336 исков, объявлено 106 предостережений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 144 лица, к административной – 166. Возбуждено 20 уголовных дел.

– На 1 августа в регионе 23 организации задолжали работникам свыше 130 миллионов рублей. Более половины суммы приходится на 15 предприятий, проходящих различные процедуры банкротства – это АО «Завод «Сибнефтегазмаш», ПАО «Ялуторовский автомобильный завод», ЗАО «Тюменский строитель» и другие, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.