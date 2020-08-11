Скончался самый старый житель Тюменской области. Фото - "Тюменская область".

В Тюмени накануне, 10 августа, скончался старейший житель региона, участник Великой Отечественной войны Андрей Кошкаров. Ему было 106 лет.

Еще до войны уроженец деревни Киприянова Уватского района вместе с учительским дипломом получил звание младшего лейтенанта и специальность летчика-наблюдателя. В 41-м Кошкаров пополнил ряды Красной армии. Служил помощником начальника оперативно-разведывательного отдела штурмовой авиадивизии воздушной армии. Принимал участие в войне с Японией на Забайкальском фронте.

Далее Андрей Кошкаров шесть лет служил в бурятском МВД, а в 1956 году переехал в Тюмень. Первое время он жил в доме уватского земляка – Героя Советского Союза Якова Неумоева.

Стоит отметить, что 18 лет Андрей Васильевич посвятил работе в лесотехническом техникуме. Мужчина увлекался шахматами и сочинением стихов.