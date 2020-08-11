Тюменские власти прокомментировали информацию о платном входе в сквер Депутатов. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Тюменские власти прокомментировали информацию о платном входе в сквер Депутатов. Сообщения о том, что в администрацию города поступили предложения организовать там парк аттракционов и сделать платным вход на территорию, ранее публиковал ряд местных средств массовой информации.

– Вопрос о взимании платы за прогулки по скверу никогда не рассматривался. Также в администрацию города не поступали официальные предложения о создании парка аттракционов в новом формате, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что администрация всегда предварительно обсуждает с жителями все предложения по благоустройству общественных пространств. Для этого используются известные электронные ресурсы «Я решаю!», «Твоя Тюмень», также проходят встречи на площадках «Точка кипения». Таким образом, решение подобных важных вопросов – это приоритет горожан.