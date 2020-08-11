В Тюменской области пьяные друзья устроили поножовщину рано утром. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть омутинской полиции поступило сообщение от фельдшера местной больницы. Медик рассказал, что в приемное отделение за медицинской помощью обратился 32-летний односельчанин с раной на левом предплечье.

В ходе разбирательства участковый уполномоченный узнал, что мужчина получил ножевое ранение в процессе распития спиртного в компании друзей. Рано утром, будучи в состоянии алкогольного опьянения, друзья поссорились.

– Один из товарищей взял в руки нож и нанес ножевое ранение потерпевшему. Участковый установил личность нападавшего и задержал подозреваемого – ранее судимого безработного 27-летнего местного жителя, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи за подобное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.