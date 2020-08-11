Тюменец избивал 10-летнего племянника веревкой и шлангом. Фото - СК по Тюменской области.

Ялуторовские следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя одного из сел Исетского района. Мужчина жестко истязал малолетнего родственника.

Подозреваемый с 10 июня по 9 августа за малейшую провинность систематически бил веревкой и шлангом гостившего у него 10-летнего племянника.

– О преступлении в правоохранительные органы сообщила мать мальчика. По возвращении сына из гостей она заметила на его теле множественные кровоподтеки и ссадины, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они намерены изучить условия проживания и воспитания ребенка. Подозреваемый допрошен, в отношении него избрана мера пресечения.