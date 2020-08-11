В Тобольске бизнесмен и учитель спасли тонувшего мужчину. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

В районе базы отдыха Раздолье на правом берегу реки Иртыш в прошлую среду, 5 августа, чуть не утонул мужчина. Спасли ему жизнь индивидуальный предприниматель Марсель Курманов и преподаватель дисциплин «Первая помощь» и «Хирургические заболевания» Тобольского медицинского колледжа имени Солдатова Людмила Дукина.

Как выяснили спасатели, мужчина отплыл от берега на 30-40 метров и перестал подавать признаки жизни. Женщина, загоравшая на берегу, стала кричать, что тонет человек. Марсель тут же бросился в воду, подхватил тонувшего и поплыл к берегу.

Выбежавшая из толпы женщина перевернула пострадавшего на бок, очистила ему рот от песка и ила и приступила к реанимации, которая заняла целых 20 минут. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи госпитализировали мужчину в ОКБ-3 Тобольска, где он находится до сих пор.

– Сын пострадавшего встретился со спасителями своего отца и поблагодарил их за отважный поступок. Он рассказал, что папу перевели из реанимационного в терапевтическое отделения, родственник идёт на поправку, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области, добавив, что героев наградят.