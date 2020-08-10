Тюменца раздавило плитами в ТЦ. Возбуждено уголовное дело

Тюменца раздавило плитами в ТЦ. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюмени по факту гибели 33-летнего покупателя в одном из торговых центров возбуждено уголовное дело. Следователи найдут виновных в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла во вторник, 4 августа. В этот день вечером мужчина приехал в торговый центр, где приобрел строительные материалы.

– В зоне уличной торговли водитель погрузчика стал загружать плиты ОСБ в автомашину. В какой-то момент погрузчик повело в сторону, плиты упали на покупателя, который стоял рядом. Со множественными переломами пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время специалисты устанавливают виновных в трагедии, также они выясняют причины и условия, способствовавшие этому. Проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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