Под Тобольском школьник на квадроцикле сбил мальчика. Фото - pixabay.com.

Тюменские автоинспекторы обеспокоены ДТП с участием детей, управляющих мототехникой, которые стали происходить все чаще. Так, накануне, 9 августа, произошло два подобных дорожных инцидента.

В поселке Прииртышский Тобольского района 13-летний школьник на квадроцикле сбил 10-летнего пешехода, который шагал по обочине дороги. Оба ребенка получили различные повреждения, однако госпитализировать их не стали.

Также в селе Мальково под Тюменью 15-летний подросток на мопеде не смог удержать руль на повороте и врезался в столб. От удара шлем раскололся, ребенок получил тяжелые травмы. Сейчас автоинспекторы выясняют, где юный мотоциклист взял мопед, ведь прав управления транспортом у него нет.

– 18 дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах региона в минувшие выходные дни. В них пострадали 27 человек, в том числе семь детей, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

ГИБДД напоминает, что, покупая или доверяя подросткам мопеды, мотоциклы или квадроциклы, родители должны понимать, что они подвергают детей опасности. Их могут оштрафовать на 30 тысяч рублей. Кроме того, на беспечных родственников собираются материалы за ненадлежащий уход за детьми.