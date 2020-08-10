Тюменец, которого сожительница не пустила домой, разбил окно и схватился за топор. Фото: Ольга Крыльцова

На пульт дежурной части тюменской полиции поступил звонок от местной жительницы. Женщина пояснила, что ей угрожают убийством.

Как оказалось, в день происшествия в одном из частных домов произошел конфликт между сожителями. Поздно вечером пьяный мужчина вернулся домой, это насторожило потерпевшую. Женщина отказалась впускать сожителя в дом.

– Между парой вспыхнул конфликт. Разъяренный мужчина, находясь на придомовом участке, разбил окно, после чего схватил топор и пригрозил расправой. Напуганная горожанка обратилась за помощью в правоохранительные органы, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

Прибывший на место участковый уполномоченный полиции задержал 45-летнего безработного жителя областного центра. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.