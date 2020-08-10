Под Тюменью дом превратился в свалку

Из-за недобросовестного подрядчика в Антипино снесенный дом стал свалкой, которая может загореться. Фото из городского паблика "ЧП Тюмень" "ВКонтакте"

Еще в начале апреле в Антипино снесли ветхое, непригодное для жизни двухэтажное здание. На сегодняшний день деревянные останки дома так и остались неубранными. Местные жители беспокоятся, что при такой аномальной жаре эта новая свалка может оказаться пожароопасной.

Жалобы на свалку местные жители опубликовали в одном из популярных городских пабликов. По их словам, спустя четыре месяца после сноса непригодного здания администрация так и не решила вопрос об уборке территории.

По сообщению пресс-службы администрации Тюмени, подрядчик по итогам торгов вышел на снос и не справился с работой: не вывез мусор, поскольку снизил сумму выполнения контракта и не учел существующие тарифы за утилизацию и вывоз строительного мусора.

– В соответствии с регламентом, заказчик организовывает работы по расторжению контракта и внесению подрядчика в список недобросовестных подрядчиков. В реестр недобросовестных поставщиков внесен он в начале августа. Сейчас заказчиком проводится процедура организации работ по вывозу, готовится документация на торги. После подрядчик, определившийся по итогам торгов, вывезет мусор с данной территории. Все работы проводятся в рамках действующего законодательства, – подчеркнула пресс-секретарь администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.