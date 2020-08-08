Тюменцам не рекомендуют выкладывать в Сеть билеты на самолет Фото: pixabay.com

Интернет-пользователи в предвкушении долгожданного отпуска частенько выкладывают в «Инстаграм» билеты на самолет или поезд. А сейчас, когда границы начинают открываться и хочется поделиться радостной новостью с друзьями, это делают с особой гордостью. Однако, как говорят специалисты, так можно легко попасться на уловки мошенников. Любыми данными на билете легко могут воспользоваться аферисты.

Куратор проекта «Киберпатруль» Алексей Краев рассказал, чем может грозить демонстрация персональных данных на билетах. На корешках таких проездных документов размещено достаточно большое количество личной информации: фамилия, имя, дата рейса, штрихкод.

Например, при наличии определенных программы по этому штрихкоду легко узнать различные сведения о человеке. Шутник может попробовать поменять ваш рейс. Тогда нужно с паспортом обратиться к авиаперевозчику, который восстановит данные рейса.

Кроме того, мошенник может видеть по датам перелетов, в какое время людей не будет дома. То есть даем потенциальным злоумышленникам шанс этим воспользоваться. Также будьте аккуратны с пересылкой сканов документов в почте или соцсетях. Если вас взломают, перепиской и копией того же паспорта могут воспользоваться аферисты, поэтому после пересылки копий их лучше удалять, рассказывает «Вслух.ру».