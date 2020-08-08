В Тюмени погиб мужчина, выпав из окна многоэтажки

В Антипино погиб мужчина, выпав из окна многоэтажки Фото: группа "ЧС Тюмень" vk.com

В тюменском микрорайоне Антипино из окна многоэтажки на улице Беловежской выпал мужчина. Трагедия произошла утром 8 августа. Местные жители вызвали экстренные службы. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

– Вызов на станцию скорой помощи поступил в 11.33, на место происшествия бригада прибыла в 11.49. Медики констатировали смерть пострадавшего, – рассказала «Комсомольской правде» – Тюмень» пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

Причины случившегося выясняют правоохранительные органы. На место происшествия выехали следователи СУ СКР по Тюменской области. Сейчас они работают на месте. По факту случившегося проводится доследственная проверка. На данный момент известно, что мужчина выпал из окна выше десятого этажа.

Свидетелями происшествия стали дети, которые сняли трагический финал на камеру телефон и разместили в соцсети. За кадром они признаются, что им страшно видеть гибель человека.