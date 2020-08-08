Сельхозпредприятия Тюменского района выдержали удар пандемии Фото: pixabay.com

Сельхозпредприятия Тюменского района начали наращивать выпуск продукции, выдержав удар пандемии. Как отметили в местном управления АПК, самый сложный период аграрные производства миновали. По словам заместителя начальника управления Валерия Герасимова, в отраслях ситуация различна: кому-то пришлось искать новых потребителей, другим – менять линейку продукции.

Единственный в области кролиководческий комплекс «Рощинский» выходит на прошлогодний уровень. На «Боровской птицефабрике имени Созонова» провели большую реконструкцию и переселили птицу в новые корпуса.

Птицефабрика «Тюменский бройлер», серьезно обновив ассортимент, в июле зафиксировала рекордный показатель по продажам продуктов, предназначенных для детей, – 19 тонн в месяц.

Как говорит директор птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко, удалось в 3,5 раза увеличить запланированные объемы продаж. Современные ритмы жизни и деловая занятость хозяек способствуют принятию нового ассортимента: кулинарные полуфабрикаты, котлеты, продукты для запекания.

В летний сезон также пользуются спросом продукты, готовые к приготовлению на мангале или костре: куриные колбаски и шашлыки. Их пиковые продажи на птицефабрике достигали 60 тонн в месяц, сообщает администрация Тюменского района.