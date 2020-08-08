Тюменцев научили правильно выбирать вкусную и качественную рыбу

Тюменцев научили правильно выбрать вкусную и качественную рыбу Фото: pixabay.com

Специалисты рассказали тюменцам, как должна выглядеть свежая рыба на прилавке магазина. Самой свежей является та, что куплена в живом виде. Она должна энергично плавать спинкой вверх, без подозрительных образований и налета на теле, жабрах, плавниках. Однако чаще приходится покупать рыбу охлажденную или замороженную.

Эксперты утверждают главный признак, выдающий не пригодную для пищи рыбу – это специфический запах, а испорченную замороженную рыбу выдадут и вкус прогорклого жира. Свежая имеет еле уловимый запах водоема.

Глаза и жабры – еще один показатель, на который стоит обратить внимание. Следует помнить, что глаза у рыбы должны быть прозрачными и выпуклыми, а жабры – ярко-красными, если вы покупаете свежую рыбу, и красновато-серыми, если замороженную. Наличие слизи допустимо лишь на чешуе речной рыбы.Чешуйки должны быть чистыми, блестящими и плотно прилегать к телу, а мясо – упругим, плотным, эластичным, хорошо прилегающим к костям. Кожа у рыбы должна быть крепкой.

Эксперты советуют слегка нажать на тушку пальцем. Если вмятина очень быстро исчезла или не образовалась – это пригодная для еды рыба.

За первое полугодие 2020 года в Тюменской области специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проверили 98 объектов, 33 предприятия общепита, 65 предприятий продовольственной торговли, обнаружили и изъяли из продажи 23 партии рыбы, суммарным весом больше 108 килограммов, - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора Тюменской области.