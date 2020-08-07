В Тюменской области разбойники с топором и битой напали на фермерское хозяйство

Фото УМВД по Тюменской области

На пульт оперативного дежурного исетской полиции ночью поступил звонок от жительницы села Бобылево. Она сообщила, что на территорию ее фермерского хозяйства ворвались неизвестные и похитили пять баранов.

По адресу выехала следственно-оперативная группа, которая установила и задержала подозреваемых. По версии следствия, двое мужчин 1975 и 1977 годов рождения, местный житель и его приятель из областного центра, надев маски и вооружившись топором и самодельной битой, ночью приехали на автомашине марки «ВАЗ-2101» с прицепом на фермерское хозяйство.

Разбойники зашли в вагончик, где находился сторож. Угрожая мужчине оружием, они похитили у него сотовый телефон. Сторожу удалось сбежать, а злоумышленники вышли на улицу, поймали и погрузили в прицеп пять баранов, после чего скрылись.

Один из фигурантов ранее работал на ферме и хорошо знал, когда на территории почти никого нет. На допросе мужчины пояснили, что баранов планировали продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

Животных полицейские изъяли и вернули фермерам. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой. Налетчикам грозит до 12 лет лишения свободы.