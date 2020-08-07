Тобольские хирурги провели сложную операцию на печени

При диагностике у пациента обнаружили опухоль Фото: pixabay.com

В приемное отделение областной больницы № 3 в Тобольске обратился пациент с жалобами на сильную боль в животе и вздутие. Дежурный врач диагностировал у пациента острую кишечную непроходимость. Мужчину немедленно госпитализировали для проведения экстренной операции.

Оказалось, что причиной непроходимости кишечника стала опухоль. Во избежание развития перитонита ее нужно было срочно удалить. В ходе экстренной операции врачи обнаружили метастазы, которые от опухоли распространились на ближайшие к кишечнику органы и поразили печень.

Чтобы дать шанс пациенту на полное выздоровление, метастазы необходимо было удалять вместе с опухолью. Подобные вмешательства до этого случая в Тобольске не проводились. Заведующий гнойным отделением Игорь Амелин решился на чрезвычайно сложную операцию.

Он отметил, что состояние пациента было тяжелое, риск развития перитонита был высок, а возможности ждать перевода в профильное учреждение не было. Однако врачи были уверены в своих возможностях, опыте и оборудовании.

Также в операции участвовали молодые хирурги Геннадий Рожков и Акмал Джабборов. Трехчасовая операция прошла успешно: хирургам удалось устранить непроходимость кишечника, убрать опухоль и метастазы, поразившие печень.

После операции пациент провел под наблюдением тобольских врачей две недели. У него отмечают положительную динамику выздоровления. Недавно он выписан из стационара под амбулаторное наблюдение врачей-онкологов. Гистологическое исследование показало, что опухоль была злокачественной, и теперь пациенту предстоит курс химиотерапии, чтобы минимизировать риски повторного появления злокачественного новообразования.