Тюменских пешеходов креативно мотивировали соблюдать ПДД

Возле пешеходных переходов появились надписи с благодарностью за соблюдение правил дорожного движения. Фото со страницы "Тюмень - наш дом" в ВК

Мотивационные надписи, призывающие пешеходов заботиться о своей безопасности, начали появляться на магистральных улицах Тюмени около пешеходных переходов. На асфальте желтым цветом написано: «Тюмень – город культурных дорог: спасибо, что переходите по правилам!».

Горожан призывают переходить дорогу по правилам, а также перед тем, как начать движение по проезжей части, снять наушники. В рамках концепции «Тюмень – город культурных дорог» в областной столице появится более 230 таких надписей. Они расположатся на перекрестках с наиболее интенсивным движением.

Ремарка по поводу наушников главным образом адресована молодежи, особенно тем, кто передвигается на велосипедах и самокатах. Слушая музыку в наушниках или разговаривая во время движения по телефону, человек не может услышать приближающийся автомобиль или сигнал водителя и подвергает себя опасности, отмечает начальник отдела безопасности и организации дорожного движения городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Антон Иванькович.

Также вдоль проезжей части и в аварийно опасных местах будут установлены аншлаги, призывающие водителей соблюдать скоростной режим.