В Тобольске появится крытый скейт-парк

В Тобольске построят крытый скейтпарк Фото: pixabay.com

Первая в городе крытая площадка для экстремалов появится в Тобольске в октябре этого года. Проект реализуется в рамках программы развития городской инфраструктуры «Тобольск-2020».

Скейт-парк будет приспособлен под самые востребованные виды экстремального спорта: роллерблейдинг, BMX, скейтбординг, скутерблейдинг. Сейчас городская ассоциация экстремальных видов спорта официально насчитывает более 80 человек. Но райдеров-любителей значительно больше.

Как отметил представитель Ассоциации экстремальных видов спорта Тобольска Станислав Гребнев, необходимость подобной площадки назрела уже давно. Сейчас молодежь катается на городских объектах.

Работа над проектом началась в прошлом году. Новый объект разместится в бывшем здании школы № 11. Работы выполнены на 80 процентов. В крытом скейт-парке будут установлены модульные деревянные фигуры как для опытных спортсменов, так и для начинающих экстремалов. Также в здании обустроят яму с поролоном для отработки элементов в воздухе.

В уличной зоне появится бетонная скейт-плаза глубиной до 1,5 метра. Также здесь будут площадки для игровых видов спорта, детская площадка и зона отдыха. В новом скейт-парке с детьми будут заниматься педагоги, сейчас идет подбор тренеров.